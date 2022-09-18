В программу XIV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли внесены изменения - министр

БАКУ /Trend Life/ - В программу XIV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли внесены некоторые изменения.

Как сообщает в воскресенье Trend Life, об этом сказал журналистам министр культуры Азербайджана Анар Керимов на мероприятии, приуроченном ко Дню национальной музыки и дню рождения Узеира Гаджибейли, которые отмечаются 18 сентября.

Почтив память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана, министр отметил, что в программе XIV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли произошли некоторые изменения.

"Мы отменили все культурные мероприятия в рамках фестиваля, которые должны были состоятся в регионах страны. Будет проведено одно мероприятие в городе Шуша, посвященное 100-летию со дня рождения Фикрета Амирова. В мероприятиях фестиваля, запланированных в Баку также есть изменения - так, в основном пройдут только мастер-классы, симпозиумы и академические мероприятия", - сказал Анар Керимов, добавив, что в текущем году в фестивале участвуют музыканты из 14 стран.

Анар Керимов выразил признательность в организации фестиваля Фонду Гейдара Алиева и другим партнерам.

Отметим, что 18-26 сентября в Азербайджане пройдет XIV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли.