Учить не буду… - в Баку прошел мастер-класс известной пианистки и педагога Рены Шерешевской (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) прошел мастер-класс известного педагога, пианистки, кавалера французского Ордена искусств и словесности Рены Шерешевской, сообщает в понедельник Trend Life.

Рена Шерешевская родилась в Баку, окончила среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля, затем поступила в Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского. Карьеру начала как солистка, однако вследствие профессионального заболевания руки посвятила себя педагогической деятельности. Она преподавала в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории, а затем была приглашена заведовать кафедрой фортепиано в Музыкально-педагогическом институте в Москве. После преподавания в летней академии в рамках Международного Кольмарского фестиваля (Франция) Кольмарская национальная консерватория пригласила Шерешевскую к организации отделения для одаренных детей. С тех пор она работала в Высшей парижской национальной консерватории, Консерватории Рюэй-Мальмезон и Высшей парижской школе музыки.

Рена Шерешевская дает мастер-классы во многих странах мира, ее часто приглашают в состав жюри международных конкурсов. Среди ее учеников много лауреатов престижных международных конкурсов.

В Баку мастер-класс известного педагога и пианистки был организован в рамках XIV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли.

До начала мастер-класса в беседе с корреспондентом Trend Life Рена Шерешевская сказала, что в ходе занятия поделится своими идеями и знаниями.

"Ничему учить не буду… Дело в том, что в Баку замечательная школа и прекрасные педагоги. Я и сама здесь училась. В Баку талантливые ребята, которые замечательно играют. Поэтому учить я никого не буду, поделюсь какими-то своими идеями. А дальше они будут решать, принимать их или нет…" - отметила она.

Рена Шерешевская призналась, что приезжает в родной Баку не так часто, как ей хотелось бы.

"Не могу сказать, что часто приезжаю в родной Баку. После 23 лет отсутствия впервые прилетела сюда в 2017 году, второй раз - в 2019 году на Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. Тогда приехала вместе со своим учеником Александром Канторовым, которого тогда готовила к конкурсу имени П. И. Чайковского. Та поездка в Баку была совершенно изумительная. Выступление моего Александра было очень тепло встречено бакинской публикой. После этого он завоевал первую премию и Гран-при конкурса имени П. И. Чайковского", - отметила Шерешевская.

По словам пианистки и педагога, в каждый свой визит в Баку она старается привезти кого-то из своих зарубежных друзей, чтобы поближе познакомить с Азербайджаном.

"Я хочу, чтобы они больше узнавали о нашей стране, чтобы воочию ее увидели. В этот визит вместе со мной приехал прекрасный пианист Оливье Гардон", - добавила она.

Перед началом мастер-класса проректор БМА по международным связям, связям с общественностью и социальным вопросам, профессор, народная артистка Егяна Ахундова рассказала о деятельности Рены Шерешевской, достижениях ее учеников.

В ходе мероприятия выступили ученики средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля Али Велиев и Раван Пашазаде, студенты БМА Рашид Бейбутов и Али Адыгезалов. В исполнении молодых пианистов прозвучали сочинения Людвига ван Бетховена, Фридерика Шопена, Сергея Рахманинова.

На мастер-классе Рена Шерешевская дала ряд рекомендаций молодым исполнителям, поделилась своим опытом.