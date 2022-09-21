Дочь попросила привезти из Баку плов - звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 7 декабря в Баку на сцене Дворца Гейдара Алиева состоится показ спектакля "Корень любви". В главных ролях актеры МХТ им. Чехова (Россия) - народный артист России Дмитрий Назаров и заслуженная артистка Ольга Васильева.

В рамках промо-кампании спектакля, а также чтобы насладиться красотой и гостеприимством Баку, актеры приехали в столицу Азербайджана.

В ходе визита Дмитрий Назаров, широко известный азербайджанской публике по роли в российском сериале "Кухня", и актриса Ольга Васильева встретились с представителями отечественных СМИ.

В беседе с журналистами Дмитрий Назаров признался, что впервые посещает Баку, и сожалеет, что не видел город раньше.

"Я искренне страдаю, потому что не видел, каким город был в прошлом, и восхищаюсь нынешним Баку. Все мои друзья, которые были здесь в советские времена, говорят, что сейчас это совершенно другой город, здесь все мощно изменилось в лучшую сторону. Я, конечно, понимаю, что они имеют в виду, но лично сравнить не могу", - сказал народный артист.

По словам Дмитрия Назарова, в Баку он видит переплетение культур и архитектуры.

"Что-то мне напоминает Одессу, какие-то части города - Москва-сити, есть что-то и итальянское, а где-то Нью-Йорк... Но все это так здорово и правильно сплетено", - подчеркнул актер.



Ольга Васильева добавила, что в Баку они приехали на отдых, а также совместить с ним промо-кампанию предстоящего спектакля.

"Первое, с чем я столкнулась на пограничном контроле по прибытии в Азербайджан - с радушием. Подойдя к девушке, я поздоровалась сначала на английском, а потом на русском сказала: "Здравствуйте!". Она в ответ улыбнулась, ответив "Здравствуйте!". И я поняла, что мне здесь рады. Вообще ощущение всеобщего радушия, гостеприимство и доброта присущи народу Азербайджана", - сказала Ольга Васильева.

В жизни Дмитрий Назаров и Ольга Васильева являются супругами, и в спектакле они играют вместе, но зритель увидит их в четырех ролях.

"Мы сыграем четыре роли, в одном случае мужчина будет стремиться к женщине, в другом - женщина к мужчине будет пробиваться сквозь страхи и все условности, которыми наполнена наша жизнь. Но любовь побеждает все. В этой роли меня привлекла возможность в одном случае добиться любви этой женщины, а в другом - радость от сдачи своих позиций", - подчеркнул Назаров.

"Это не примитивная комедия. Мы будем говорить о вечном. Театр - это вообще человеческие отношения, жизнь... Мы будем созвучны, если каждый зритель сможет найти что-то свое, манкое и необходимое, того, чего, может быть, нам всем не хватает. Спектакль основан на синтезе, сплетении двух одноактовых пьес драматурга Анны Березы. Некоторые зрители не могут поверить, что один исполнитель играет две роли, они порой не верят в эту метаморфозу. В спектакле перевоплощение происходит на глазах у публики", - сказала Ольга Васильева.

По словам Дмитрия Назарова, на сцене с азербайджанским искусством они не соприкасались, но, конечно, с культурой знакомы.

"Пьес азербайджанских авторов мы не играли, и азербайджанцев тоже, но это пока.... Нам здесь так нравится, что хотелось бы задержаться", - добавил народный артист России.

"Может быть все еще будет... Мы готовы предложить воплотить какой-то проект, например, с бакинской русдрамой (прим. - Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна). У нас запланирована встреча с руководством театра", - сказала Ольга Васильева.

На вопрос, что актеры планируют увезти из Баку, Дмитрий Назаров признался, что это будет блюдо азербайджанской кухни - плов: "Дочка попросила привезти из Баку плов".

Дети Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой пошли по стопам родителей и, по признанию актеров, вначале они их пытались отговорить.

"Мы просили их не ходить в артисты. Вообще, пользуясь случаем, должен сказать: "Ребята, не идите в актеры, но уж если пришли, будьте любезны жгите сердцем, рвите душу..."" - заключил Назаров.