В Баку выступили победители международных фестивалей Европы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли в рамках XIV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли состоялись концерты молодых звёзд исполнительского искусства, победителей международных фестивалей Европы, сообщает Trend Life.

Народная артистка Азербайджана, проректор по международным связям и социальным вопросам БМА Егяна Ахундова отметила значимость проведения традиционного фестиваля в деле развития мостов культуры между странами, обогащения искусства, представления общественности талантливых музыкантов, подчеркнув радость встречи с исполнителями на азербайджанской сцене.

В концертных программах приняли участие стипендиат Центра творческих искусств Вирджинии Александр Мария Вагнер (Германия), лауреат Международного музыкального конкурса Листа в Веймаре и Летней академии Моцартеум в Зальцбурге Григориус Иоанну (Греция), победитель фестиваля классической музыки города Вены "Звуки страны огней" Хелли Канг (Южная Корея) и лауреат Международного конкурса пианистов города Лиона и Международного фортепианного конкурса ClaMo (Испания) Анна Лейерер (Австрия).

Были представлены произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Тофига Кулиева, Ференца Листа, Фридерика Шопена, Узеира Гаджибейли, Сергея Прокофьева, Доменико Скарлатти, Клары Шуман, Феликса Мендельсона, Мориса Равеля, Родиона Щедрина, Михаила Плетнёва, Альберто Джинастеры и Александра Скрябина.

Тонкая интерпретация и виртуозное владение техникой молодых музыкантов, представивших разнообразную программу из произведений композиторов разных национальных школ, стилей и исторических эпох, было встречено овациями бакинских слушателей.