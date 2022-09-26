Нигяр Нариманбекова представит Азербайджан на престижной выставке современного искусства во Франции

БАКУ /Trend Life/ - Известный художник, обладатель награды TOILE D'OR (Золотое полотно) Нигяр Нариманбекова представит Азербайджан на выставке новейшего и современного искусства Salon Business Art Fair в Париже (Франция). Об этом Trend Life сказала сама художник.

"21 октября в самом сердце Парижа, рядом со знаменитым бульваром Сен-Жермен откроется салон новейшего и современного искусства Salon Business Art Fair. Это престижнейший салон, который уже 14 лет подряд собирает в своих залах лучшие картины прекрасных художников со всего мира. Очень горда, что представлю родной Азербайджан на таком прекрасном празднике искусства, и счастлива, что моя картина "Тариэль - маленький Гарри Поттер", приглашена к участию в этом знаковом арт-проекте. Французская ассоциация "Стелла Арт Интернешнл", членом которой я являюсь долгие годы, представит своих известных художников, среди которых буду и я", - отметила Нигяр Нариманбекова.

Выставка продлится до 23 октября.

Нигяр Нариманбекова – член Союза художников Азербайджана, Международной ассоциации искусств (IAA). Участница и лауреат многих республиканских и международных выставок в России, Германии, Франции, Австрии и других странах. Картины художницы хранятся в фонде министерства культуры и Национальном музее искусств Азербайджана, частных коллекциях.

Нигяр Нариманбекова живет и работает в Париже и Баку. На выставке "Салон бизнес-арт-2015" в Центре Пьера Кардена в Париже она была удостоена Гран-при "За высокие достижения в современном изобразительном искусстве". На выставке "Салон бизнес-арт-2016" в Лувре серия ее картин "Игрушки любви" получила один из главных призов – "За создание волшебной феерической Вселенной". В апреле 2016 года Национальная федерация культуры Франции присудила Нариманбековой за ее диптих "Адажио" самый престижный приз - TOILE D'OR ("Золотое полотно-2016"). Имя Нигяр Нариманбековой включено в реестр лучших художников Франции.