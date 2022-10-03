Необычные работы азербайджанской художницы: синтез моды, войлока и линогравюры  (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В музейно-выставочном комплексе Азербайджанской государственной академии художеств в Баку состоялось открытие персональной выставки работ Минары Гулиевой Джамшиди под названием "Ortaq mədəniyyət, ortaq miras" (Общая культура, общее наследие), сообщает в понедельник Trend Life.

В экспозиции представлено около 30 работ, выполненных из войлока с применением техники линогравюры. На открытии мероприятия выступили проректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник, профессор Фуад Салаев, заведующий кафедрой "Дизайн одежды" академии, доцент Назим Юнусов и известный кулинар, заслуженный работник культуры Таир Амирасланов, которые дали высокую оценку творчеству Минары Гулиевой Джамшиди.

Как рассказала Trend Life художница, технике работы с войлоком она научилась в Турции.

"Работа с войлоком - это древнее ремесло, но, на мой взгляд, в последнее время интерес к нему несколько уменьшился. Поэтому я своим творчеством хочу обратить на эту технику внимание. Надеюсь, что проведя мастер-класс для студентов академии, смогу их заинтересовать. В работах, которые вошли в экспозицию, я объединила общие культурные, исторические ценности Азербайджана и Турции, среди которых и шедевры, включенные в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО - праздник Новруз, Деде Горгуд, искусство миниатюры и другие", - сказала Минара Гулиева Джамшиди.

По ее словам, процесс создания работ сложный и кропотливый, особенно если объединять в одной композиции войлочную технику и линогравюру.

Заведующий кафедрой "Дизайн одежды" академии, доцент Назим Юнусов отметил, что Минара Гулиева Джамшиди в своих работах применила новый подход.

"В ее работах синтез моды, изделий из войлока и линогравюры, это очень интересно и ново. Думаю, для наших студентов получить знания в создании подобных работ будет крайне интересно. У нас практически нет мастеров, объединяющих это искусство с модой", - сказал он.

Выставка, которая продлится до 9 октября, вызвала большой интерес у студентов академии и гостей мероприятия.

Отметим, что Минара Гулиева Джамшиди окончила факультет филологии Бакинского государственного университета, факультет архитектуры и дизайна Азербайджанской государственной академии художеств, а также получила образование в магистратуре факультета изящных искусств Университета "9 сентября" (Dokuz Eylul University). Преподает в Университете Чанаккале.