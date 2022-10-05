Министр культуры рассказал о конкурсе на создание памятника Ашугу Алескеру

БАКУ /Trend Life/ - Конкурс среди скульпторов на создание памятника Ашугу Алескеру состоял из двух этапов, которые уже завершились.

Как сообщает в среду Trend Life, об этом в кулуарах VIII Бакинской международной книжной выставки сказал журналистам министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

Министр отметил, что представленные проекты рассмотрит комиссия из независимых экспертов. После того, как комиссией будут рассмотрены все эскизы, имена победителей будут представлены общественности.

Отметим, что Ашуг Алескер (Алескер Алимамед оглу, 21 марта 1821 - 7 марта 1926) - один из самых известных азербайджанских ашугов XIX - начала XX веков. Благодаря своему яркому таланту он сумел подняться на вершину азербайджанской ашугской поэзии. Писал стихи, создавал на них ашугские напевы и сам же виртуозно исполнял их на сазе, хорошо владел формами ашугской поэзии. Темы поэзии Ашуга Алескера разнообразны. Социальные мотивы со временем усиливались в его творчестве.