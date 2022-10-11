15-летний азербайджанcкий вундеркинд признан лучшим во Франции – выступление в Sainte-Marie des Batignolles (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 15-летний пианист Самед Ализаде выступил в концертной программе победителей шестого Международного конкурса - фестиваля Nouvelles Etoiles ("Новые звезды"), который прошел в церкви Sainte-Marie des Batignolles, сообщили Trend Life в пресс-службе Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA).

Церковь Святой Марии начала строиться в 1828 г. на пожертвования Карла X и герцогини Ангулемской. Но население района Батиньоль быстро увеличивалось, и к ней были пристроены две часовни по бокам в 1841 г. Церковь имеет форму греческого храма и построена в нео-классическом стиле. С 1975 г. она входит в список Исторических памятников. Это одна из немногих церквей, у которых нет колокольни.

Самед Ализаде исполнил произведения Фридерика Шопена и Карла Кёллинга. В концертной программе также выступили юные таланты из Украины, Польши и Франции.

Nouvelles Etoiles проводится для солистов и ансамблей в возрасте до 26 лет. Конкурсанты (номинации - фортепиано, вокал, струнные и духовые оркестровые инструменты, вокальные и инструментальные ансамбли) оцениваются членами жюри, состоящего из профессоров музыкальных вузов Европы. Организатор - Международная культурная ассоциация ARTIMA.

Самед Ализаде - учащийся Бакинского Европейского лицея и 11-летней музыкальной школы имени Афрасиаба Бадалбейли. С 2018 года является учащимся University Foundation Center и IFA (Institut Français d'Azerbaïdjan). Лауреат международных конкурсов в Азербайджане, Франции, Испании, Италии. Интересно, что в декабре 2021 года он был удостоен второго места в категории 8-9 классов в конкурсе по программированию "Шаг в цифровое будущее", проводимом в рамках проекта "Цифровые навыки" министерства науки и образования Азербайджана. А в 2022 году был награжден золотой медалью за свою научную работу "Восстановление экосистемы Карабахского региона инновационными методами" на XI Республиканском конкурсе "Ученые завтрашнего дня", проводимом министерством науки и образования Азербайджана.