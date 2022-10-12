Последние ее слова были о внуках - дочь Рухангиз Гасымовой

БАКУ /Trend Life/ - Последние ее слова были о внуках.

Как сообщает в среду Trend Life, об этом сказала журналистам дочь известного композитора, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Рухангиз Гасымовой - Джанана Сулейманлы.

"14 августа мы отправились в Гонконг, раньше мама всегда приезжала к нам, но два года не могла это сделать из-за ограничений ввиду пандемии коронавируса. В Гонконге на протяжении целого месяца мы хорошо проводили время. 26 сентября должны были вернуться в Баку, и тогда состояние здоровья мамы ухудшилось..." - отметила она.

Джанана Сулейманлы подчеркнула, что Рухангиз Гасымова была очень привязана к супругу, и его кончина очень подействовала на нее.

Напомним, что заслуженный деятель искусств Азербайджана Рухангиз Гасымова скончалась 9 октября на 83 году жизни в Гонконге, где гостила у дочери.

Напомним, что заслуженный деятель искусств Азербайджана Рухангиз Гасымова скончалась 9 октября на 83 году жизни в Гонконге, где гостила у дочери.

Рухангиз Гасымова родилась 12 июля 1940 года в Баку. Окончив с отличием Музыкальное училище имени Асафа Зейналлы, в 1958 году поступила в Азербайджанскую государственную консерваторию (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) в класс композиции профессора Джовдета Гаджиева.

Как композитор, звукорежиссер и сценарист 25 лет работала на Азербайджанском государственном телевидении и радио, публиковалась в различных изданиях, выпустила книгу "Babamın muzeyi" (Музей моего дедушки).