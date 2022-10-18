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Съемки многосерийного фильма о 44-дневной Отечественной войне начнутся в марте 2023 года

Культура Материалы 18 октября 2022 16:49 (UTC +04:00)
Съемки многосерийного фильма о 44-дневной Отечественной войне начнутся в марте 2023 года

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Съемки 8-серийного художественного фильма "Qarabağ Vətən Müharibəsi" начнутся в марте 2023 года. Как сообщает во вторник Trend Life, об этом на пресс-конференции, посвященной фильму, сказал заведующий отделом аудиовизуальных и интерактивных медиа министерства культуры Азербайджана Руфат Гасанов. По его словам съемки пройдут в Карабахе, а также Губе, Исмаиллы, Баку. "Над фильмом работают кинематографисты из Азербайджана и Турции. Имя режиссера фильма мы пока называть не хотим. Могу сказать, что один из сценаристов - азербайджанский автор Исмаил Иман. Он является автором первичного сценария", - сказал Руфат Гасанов. Отметим, что производство 8-серийного фильма о 44-дневной Отечественной войне проходит по инициативе и поддержке министерства культуры Азербайджана. Кинопроект реализуется при совместном производстве с известной турецкой кинокомпанией "Bozdağ Film".

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