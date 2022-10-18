Где будет показан многосерийный фильм о 44-дневной Отечественной войне Азербайджана?

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку прошла пресс-конференция, посвященная съемкам 8-серийного художественного фильма "Qarabağ Vətən Müharibəsi", сообщает во вторник Trend Life.

Производство фильма о 44-дневной Отечественной войне осуществляется по инициативе и при поддержке министерства культуры Азербайджана.

В пресс-конференции приняли участие заведующий отделом аудиовизуальных и интерактивных медиа министерства культуры Азербайджана Руфат Гасанов, заведующий сектором отдела аудиовизуальных и интерактивных медиа Руфат Алиев, а также представители известной турецкой кинокомпании "Bozdağ Film", при сотрудничестве с которой проходит работа над проектом.

Руфат Гасанов рассказал, что съемки фильма начнутся в марте 2023 года. Хронометраж одной серии будет составлять один час.

"Реализация таких проектов, как данный 8-серийный фильм имеет важное значение. Мы завоевали Славную Победу в 44-дневной Отечественной войне, но информационная война продолжается. Для нас важный момент в том, чтобы на международном уровне было проинформировано максимум людей", - подчеркнул он.

По словам Гасанова, рассматриваются несколько вариантов того, на какой платформе будет транслироваться 8-серийный фильм.

"После того, как фильм будет готов, мы сможем точно сказать, где он будет транслироваться. Это может быть онлайн-платформа, или телеканал. Сейчас мы рассматриваем варианты, в планах также трансляция фильма на большой международной платформе", - добавил заведующий отделом аудиовизуальных и интерактивных медиа министерства культуры.