Старое радио в Шеки. Кудесник-портной, который 70 лет жизни посвятил любимой профессии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Кудесники лекал, гуру модных тенденций, властелины швейных машин - это про тех, чья профессия портной. Они создают одежду: снимают мерки, кроят ткань, шьют. Секреты мастерства 87-летнего мастера Расима Мамедова были представлены в короткометражном документальном фильме "Köhnə radio" (Старое радио), премьера которого прошла в Центре Гейдара Алиева города Шеки, сообщает Trend Life.

70 лет жизни Расим Мамедов посвятил этой сфере. Портной – одна из древнейших и творческих профессий. Люди быстро поняли, что одежда может подчеркнуть их красоту и индивидуальность. Поскольку в мире испокон веков встречали по одежке, то и портные пользовались почетом и уважением, их мастерство ценили. Со временем помогать портным стали швеи, выполняя механическую работу. Задачи портного всегда были шире. Из этой профессии в дальнейшем вышли модные кутюрье и закройщики. Кстати, мастер также должен обладать отменным терпением и сохранять выдержку в различных ситуациях. Порой приходится иметь дело с особо капризными клиентами. Заказчика может не устроить качество готовой работы, несмотря на обсуждение всех нюансов. В ряде случаев происходит порча материала по причине неверного моделирования либо неточной выкройки. Невзирая на это, хороший портной никогда не останется без работы, ведь люди всегда будут покупать одежду.

В фильме кадры из ателье Расима Мамедова переносят зрителей в историю Шеки с его известными личностями и обычными гражданами.

На открытии вечера автор сценария и продюсер картины, директор Азербайджанского национального музея ковра, заслуженный работник культуры Ширин Меликова рассказала о случайной встрече в Шеки с Расимом Мамедовым в сентябре 2020 года, когда и зародилась идея о фильме про жизнь и деятельность этого мастера. Тогда она была поражена необычной любовью к своей профессии и неугасающей энергией мастера, что и нашло отражение в фильме. Режиссер фильма - член Союза кинематографистов Азербайджана, Конфедерации союзов кинематографистов СНГ и стран Балтики, Гильдии профессиональных кинорежиссёров Азербайджана Мубариз Нагиев, повествуя о герое фильма, также показал уникальную красоту, традиции и обычаи Шеки.

Выступившие представители исполнительной власти Шеки, общественности и творческой интеллигенции города отметили важность реализации проекта в деле пропаганды национального наследия, внимания к мастерам, посвятившим жизнь любимой профессии.

Расим Мамедов выразил искреннюю признательность организаторам проекта за добрые слова в его адрес.