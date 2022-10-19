В Баку прошел творческий вечер видного композитора Джаваншира Гулиева. Премьера оратории "Müşfiq ağıları" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел творческий вечер видного композитора, заслуженного деятеля искусств Джаваншира Гулиева, сообщает Trend Life.

Этот вечер стал большим праздником музыки, впервые была представлена оратория "Müşfiq ağıları" Джаваншира Гулиева (автор либретто – народный поэт Сабир Рустамханлы), посвященная тяжелой судьбе незабываемого поэта Микаилу Мушфигу (1908-1938).

В концертной программе выступили Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера, лаурета международных конкурсов Мустафы Мехмандарова, а также Государственная хоровая капелла под управлением дирижера, народной артистки Гюльбаджи Имановой. Солисты программы - народный артист Азер Зейналов (тенор), заслуженные артисты Сабина Асадова (меццо-сопрано) и Ильхам Назаров (баритон), а также Нигяр Тагиева (сопрано), Илаха Феда (ханенде). Ведущим вечера был Кямран М.Юнис. Публика стоя и яркими овациями приветствовала Маэстро.

Еще одним знаменательным событием стало возращение Джаваншира Гулиева на Родину, после почти двадцатилетнего отсутствия.

" Я очень скучал по Азербайджану. Периодически приезжал в Баку, бывало, в год до двух-трех раз навещал родные края. Признаюсь, не мог предположить, что моя поездка растянется на 19 лет. После отъезда из Азербайджана, я надеялся вернуться через пару лет обратно. Но эта пара лет растянулась на долгие годы. Хочу отметить, отъезд из страны ничего не изменил ни в моей жизни, ни в моем творчестве. Как писал, так и продолжил писать, творить, каким я был, таким же и остался. Я вернулся, чтобы остаться",- отметил Джаваншир Гулиев.

Композитор родился 22 ноября 1950 года в городе Шеки. Выпускник факультета народных инструментов и композиторского факультета Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия) имени Узеира Гаджибейли. Еще будучи студентом, Джаваншир Гулиев начал свои эксперименты в области музыки. В его "Первом квартете", который он написал на втором курсе консерватории, ему удалось открыть новый музыкальный стиль, синтезируя национальную музыку с современными композиционными приемами, что было встречено с большим интересом. На протяжении 17 лет работал звукорежиссёром в Государственном комитете по телевидению и радиовещанию Азербайджана. В различные годы был художественным руководителем Азгосконцерта, преподавателем Консерватории и Государственного университета культуры и искусств, руководителем музыкального сектора Государственного национального драматического театра. Автор первого военного гимна современного независимого Азербайджана "Azərbaycan əsgəri". Впервые включил саз и зурну в симфонический оркестр и использовал их в качестве основных инструментов. Автор музыки к более шестидесяти фильмам и спектаклям, трех балетов "Oğuznamə", "Tufan", "Kitabi Dədə Qorqud", множества классических и эстрадных произведений. С 2005 года работал в Ближневосточном университете (Yakın Doğu Üniversitesi) Турецкой Республики Северного Кипра, профессор факультета сценических искусств.

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