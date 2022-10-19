Зарубежные гости Баку: Пространство для вдохновения (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра (АНМК) с 19 по 21 октября проходит международная конференция "Музей для юных посетителей", сообщает в среду Trend Life.

Мероприятие организовано министерством культуры Азербайджана и АНМК при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ (МФГС).

Конференция призвана охватить все нюансы сферы взаимоотношений музеев с юными посетителями, а также с их родителями и учебными заведениями. В ней принимают участие 24 музейных работника из Азербайджана, Болгарии, Германии, Кыргызстана, Латвии, Нидерландов, России, Сербии, Туркменистана, Чехии, Узбекистана.

В беседе с корреспондентом Trend Life участники конференции поделились своими мнениями о том, как сделать музеи интересными для детей и подростков.

Юлия Мачевская, заведующая филиалом Государственного музея городской скульптуры - "Мастерская Аникушина" (Санкт-Петербург, Россия): "Очень ждала эту поездку в Баку. Много наслышана про Азербайджанский национальный музей ковра. Что касается конференции - мы с коллегами думаем, что в первую очередь важно не столько привить, сколько не отвратить ребенка от музея. Считаем, что музей – это пространство для диалога, обсуждения, вдохновения. Стараемся в наших программах представлять музей как дружелюбное, безопасное пространство, где нет правильных и неправильных ответов, где мы можем задавать любые вопросы и сами искать на них ответы. Наш музей разрабатывает детские программы, у нас проводятся выставки, которые нацелены полностью на детей и родителей".

Дора Чаушева, директор Национального музея Василя Левского (Болгария): "Рада принимать участие в конференции на тему "Музей для юных посетителей". Интересно, что мероприятие проходит в стенах Азербайджанского национального музея ковра, надеюсь у меня будет возможность детально ознакомиться с его экспозицией. Помимо обсуждения важной темы, конференция создает возможность укрепить контакты между нашими музеями, договориться о будущем сотрудничестве. Наш музей уделяет большое внимание интересам юных посетителей".

Муниса Мухамедова, профессор кафедры музееведения Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода (Узбекистан): "Второй раз приезжаю в Баку. Год назад мы проходили здесь повышение квалификации. Я была во всех музеях столицы Азербайджана и скажу, что музейное дело у вас развито, особенно отмечу музейный дизайн, инклюзивные музейные проекты.

У нас на базе Государственного музея истории Узбекистана был открыт детский музей. Азербайджанский национальный музей ковра реализует много проектов для детей – это и кукольный театр, и различные мастер-классы, обучающие программы. Нам интересно знакомиться и перенимать опыт азербайджанского музея".

Маргарита Тихонова, кандидат исторических наук, руководитель Центра "Эрмитаж-Казань" Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника "Казанский Кремль" (Республика Татарстан, РФ): "В прошлом году Азербайджанский национальный музей ковра представлял у нас в Казани выставку "Искусство ковра – эволюция смыслов", где экспонировались традиционные ковры и ковры современного художника Чингиза Бабаева. Поэтому наша дружба с Азербайджанским музеем ковра началась в прошлом году, и приглашение на участие в международной конференции - большая честь и радость для нас. В Казани мы реализуем различные проекты, чтобы привить интерес, любовь детям и подросткам к музеям. Сейчас и родителю, и ребенку мало просто прийти в музей, посмотреть экспозицию, послушать экскурсовода. Важно, чтобы ребенок взаимодействовал, включался в экскурсионный процесс. Когда читала список докладчиков конференции и темы, с которыми они выступают – была восхищена тем, сколько мы все делаем для того, чтобы с самого юного возраста, и даже в таком непростом возрасте, как подростковый интерес к музею не пропадал. Когда у нас проходила выставка азербайджанского музея, мы тоже организовали специальную программу с детьми и родителями, которые знакомились в интерактивной форме с экспозицией, а затем проходил небольшой мастер-класс, где они создавали свой ковер. Это все оставляет большой отпечаток у посетителя, и конечно, вызывает желание вернуться в музей, знакомиться с экспозициями, особенно с временными".