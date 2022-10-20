Из Азербайджана в Бельгию: путешествие по комиксам, или Когда встречают Смурфики (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку открылась выставка "Комиксы: путешествие по Бельгии", сообщает Trend Life.

Экспозиция организована посольством Бельгии в Азербайджане совместно с Музеем искусств при поддержке министерства культуры Азербайджана и Бельгийского центра комиксов. Выставка посвящена 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Бельгией.

Основной целью проведения мероприятия является продвижение и предоставление более обширной информации в Азербайджане о культуре Бельгии посредством комиксов.

Выступивший на открытии посол Бельгии в Азербайджане Мишель Питерманс отметил, что Бельгия известна в мире своими городами, памятниками, ландшафтом и культурными традициями, а также своими комиксами.

Было подчеркнуто, что комиксы, считающиеся "девятым искусством", являются столпом бельгийского культурного наследия. Юмористические издания, созданные иллюстраторами и сценаристами страны, любимы как молодым, так и старшим поколением.

Куратор проекта Кенуль Рафиева рассказала, что каждая из 32 панелей, экспонируемых на выставке, позволяет зрителю исследовать город или регион в Бельгии, знакомиться с архитектурой, памятными местами, историей.

"Бельгийские комиксы представлены как отдельная группа в истории комиксов и играют важную роль в развитии европейских комиксов. На выставке можно увидеть разнообразие эпох и жанров, от классических альбомов до последних релизов", - добавила Рафиева.

Далее гости ознакомились с экспозицией. Интересным моментом стало то, что перед входом в выставочный зал гостей мероприятия встречали Смурфики – герои комиксов бельгийского художника Пьера Кюллифора, работавшего под псевдонимом Пейо.

На выставке бельгийские города с их эклектичной архитектурой, средневековыми памятниками и достопримечательностями представлены через красочное изображение талантливых авторов комиксов.

Выставка продлится до 14 ноября.