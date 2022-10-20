Азербайджан подтвердил участие в "Евровидении-2023"

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан примет участие в международном песенном конкурсе "Евровидение-2023", сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт конкурса.

Отметим, что на официальном сайте конкурса представлен список стран, официально подтвердивших свое участие в "Евровидении-2023". Всего в международном конкурсе в следующем году примут участие представители 37 стран.

"Евровидение-2023" пройдет в английском Ливерпуле. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая 2023 года.

Напомним, что Общественное телевидение и радио Азербайджана (İTV) является национальным вещателем конкурса песни "Евровидение".