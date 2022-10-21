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В Госфильмофонде создан архивный фонд оператора фильма "Аршин мал алан" (ФОТО)

Культура Материалы 21 октября 2022 15:56 (UTC +04:00)
В Госфильмофонде создан архивный фонд оператора фильма "Аршин мал алан" (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана создан личный архивный фонд народного артиста Азербайджана, лауреата государственной премии, известного кинорежиссера и кинооператора Мухтара Дадашева (1913 – 1998 годы), сообщили Trend Life в Госфильмофонде.

В личный архивный фонд вошло более 600 фотографий, эскизы, документы, сценарии, рукописи Мухтара Дадашева, а также газеты и журналы.

Личный архивный фонд создан благодаря усилиям работников Госфильмофонда, при содействии членов семьи Мухтара Дадашеша.

Мухтар Дадашев является оператором фильма "Аршин мал алан", снятого в 1945 году режиссером Алисаттаром Атакишиевым. Помимо этого он является вторым оператором фильма "Крестьяне" ("Kəndlilər", 1939 год), был оператором кинокартины "Новый горизонт" ("Yeni gorizont", 1940 год).

Наряду с тем, что Дадашев был оператором, он снял в качестве режиссера ряд замечательных фильмов, среди них – художественные кинокартины "Во имя закона", "В Баку дуют ветры", документальные киноленты "Советский Азербайджан", получившей специальную премию Международного Каннского кинофестиваля, "Родная земля", "Азербайджан", "Сабир", "Нариман Нариманов" и многие другие.

В Госфильмофонде создан архивный фонд оператора фильма "Аршин мал алан" (ФОТО)
В Госфильмофонде создан архивный фонд оператора фильма "Аршин мал алан" (ФОТО)
В Госфильмофонде создан архивный фонд оператора фильма "Аршин мал алан" (ФОТО)
В Госфильмофонде создан архивный фонд оператора фильма "Аршин мал алан" (ФОТО)
В Госфильмофонде создан архивный фонд оператора фильма "Аршин мал алан" (ФОТО)
В Госфильмофонде создан архивный фонд оператора фильма "Аршин мал алан" (ФОТО)
В Госфильмофонде создан архивный фонд оператора фильма "Аршин мал алан" (ФОТО)
В Госфильмофонде создан архивный фонд оператора фильма "Аршин мал алан" (ФОТО)
В Госфильмофонде создан архивный фонд оператора фильма "Аршин мал алан" (ФОТО)
В Госфильмофонде создан архивный фонд оператора фильма "Аршин мал алан" (ФОТО)
В Госфильмофонде создан архивный фонд оператора фильма "Аршин мал алан" (ФОТО)
В Госфильмофонде создан архивный фонд оператора фильма "Аршин мал алан" (ФОТО)
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