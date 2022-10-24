Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась выставка художников и церемония награждения проекта "Кыргызстан глазами азербайджанских художников", организованная посольством Кыргызстана при содействии Союза художников Азербайджана, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие представители школ и вузов города, дипломатических миссий. На открытии прозвучали гимны Азербайджана и Кыргызстана.

Выступивший посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев отметил, что проект посвящен 30-летию установления дипломатических связей между странами и является мостом культуры народов, позволяющего больше узнать о традициях и обычаях его Родины.

"У наших стран и народов исторические языковые и культурные традиции. Отрадно отметить, что проект вызвал большой интерес в Азербайджане, что особо порадовало нас. В экспозиции представлено 125 работ, каждая из которых отражает историю, культуру, обычаи и традиции Казахстана. Более того, основная часть работ создана детьми, что позволяет взглянуть на произведения глазами юных талантов. Надеюсь, что в Кыргызстане также будет реализован проект "Азербайджан глазами кыргызских художников"", – отметил дипломат, выразив признательность гостям и за содействие в организации экспозиции.

Соорганизатор проекта, член Союза художников Азербайджана Эльнура Искендерова отметила, что в экспозиции представлены работы преподавателей и учащихся Государственной академии художеств, Государственного педагогического университета, Государственного университета культуры и искусств, учебных заведений страны.

"В работах участников экспозиции отражен прекрасный Кыргызстан, самобытная культура и потрясающая природа, добродушие этого народа и героические образы", - отметила Эльнура Искендерова.

Участники экспозиции были отмечены дипломами и ценными призами, гости с большим интересом отсмотрели выставку.

Фото- Заур Мустафаев