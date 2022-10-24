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Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)

Культура Материалы 24 октября 2022 16:48 (UTC +04:00)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась выставка художников и церемония награждения проекта "Кыргызстан глазами азербайджанских художников", организованная посольством Кыргызстана при содействии Союза художников Азербайджана, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие представители школ и вузов города, дипломатических миссий. На открытии прозвучали гимны Азербайджана и Кыргызстана.

Выступивший посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев отметил, что проект посвящен 30-летию установления дипломатических связей между странами и является мостом культуры народов, позволяющего больше узнать о традициях и обычаях его Родины.

"У наших стран и народов исторические языковые и культурные традиции. Отрадно отметить, что проект вызвал большой интерес в Азербайджане, что особо порадовало нас. В экспозиции представлено 125 работ, каждая из которых отражает историю, культуру, обычаи и традиции Казахстана. Более того, основная часть работ создана детьми, что позволяет взглянуть на произведения глазами юных талантов. Надеюсь, что в Кыргызстане также будет реализован проект "Азербайджан глазами кыргызских художников"", – отметил дипломат, выразив признательность гостям и за содействие в организации экспозиции.

Соорганизатор проекта, член Союза художников Азербайджана Эльнура Искендерова отметила, что в экспозиции представлены работы преподавателей и учащихся Государственной академии художеств, Государственного педагогического университета, Государственного университета культуры и искусств, учебных заведений страны.

"В работах участников экспозиции отражен прекрасный Кыргызстан, самобытная культура и потрясающая природа, добродушие этого народа и героические образы", - отметила Эльнура Искендерова.

Участники экспозиции были отмечены дипломами и ценными призами, гости с большим интересом отсмотрели выставку.

Фото- Заур Мустафаев

Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
Кыргызстан глазами азербайджанских художников (ФОТО)
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