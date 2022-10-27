Диск с фортепианными произведениями Фикрета Амирова в исполнении Егяны Ахундовой включен в лонг-лист премии "Грэмми" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Диск с фортепианными произведениями выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова "Fikrət Əmirov 100" в исполнении народной артистки Азербайджана Егяны Ахундовой включен в лонг-лист музыкальной премии "Грэмми" 2023 года в категории "Лучший классический концептуальный альбом" (Best Classical Compendium), сообщили Trend Life в пресс-службе Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА).

Отметим, что диск "Fikrət Əmirov 100", посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося композитора Фикрета Амирова, подготовлен министерством культуры Азербайджана.

Исполнителем фортепианных произведений Фикрета Амирова является проректор БМА по международным связям, связям с общественностью и социальным вопросам, профессор, народная артистка, известная пианистка Егяна Ахундова, звукорежиссер – Назим Керимов.

"Грэмми" - музыкальная премия, вручаемая ежегодно американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи. Награда присуждается по результатам голосования активных членов академии. В их числе артисты, музыканты, продюсеры, студийные звукоинженеры и другие профессионалы из мира звукозаписи. Таким образом "Грэмми" по своей сути является высшей наградой музыкальной индустрии, что концептуально роднит её с "Оскаром" в кинематографе и "Эмми" в телевизионной сфере. Сама награда представляет собой статуэтку в виде граммофона.

Диск "Fikrət Əmirov 100" представлен на платформах Apple Music, Spotify, Yandex Music, Vk Music, Boom, YouTube Music, Tidal, Deezer, Shazam.