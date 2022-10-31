В ЮНЕСКО отметят 100-летие со дня рождения Фикрета Амирова

БАКУ /Trend Life/ - Третьего ноября в концертном зале штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже (Франция) состоится музыкальный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Мероприятие пройдет при совместной организации министерства культуры Азербайджана и ЮНЕСКО.

На вечере выступят - Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста, дирижера Фахраддина Керимова, народный артист СССР и Азербайджана, известный пианист Фархад Бадалбейли, заслуженные артисты Сабина Асадова, Бабек Нифталиев, молодые исполнители Сельджан Насибли, Орхан Джалилов.

На концерте прозвучат сочинения Фикрета Амирова, среди которых "Азербайджанское каприччио", симфонический мугам "Гюлистан-Баяты-Шираз", симфоническая сюита "Азербайджан", Концерт для фортепиано с оркестром на арабские темы (Фикрет Амиров и Эльмира Назирова) и другие.

Режиссер концертной программы – заслуженный деятель искусств Ульвия Кенуль.

Отметим, что в рамках 41-й Генеральной конференции ЮНЕСКО, прошедшей в Париже 9-24 ноября 2021 года, 100-летие Фикрета Амирова было включено в программу юбилеев ЮНЕСКО на 2022-2023 годы. Было подтверждено празднование юбилея на уровне ЮНЕСКО в международном масштабе.