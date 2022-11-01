Скончалась заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Лейла Сафарова

БАКУ /Trend Life/ - В Гяндже на 78-м году жизни скончалась заслуженный деятель искусств Азербайджана, кинорежиссер, сценарист Лейла Сафарова, сообщили Trend Life в Госфильмофонде Азербайджана.

Лейла Сафарова родилась 15 октября 1945 года в городе Гянджа. В 1974 году окончила режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (сейчас - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова).

Лейла Сафарова является режиссером художественного фильма "Kölgədə 40 dərəcə isti" (40 градусов в тени), документальных фильмов "Naməlum torpaq" (Неизвестная земля), "İstiqlal şairi" (Поэт независимости), "Mərhəmət" (Милосердие) и многих других. Также она является автором сценария ряда фильмов.

Allah rəhmət eləsin!