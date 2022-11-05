В Баку прошел мастер-класс всемирно известного испанского музыканта (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В конференц-зале имени Гара Гараева Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) был проведен мастер-класс всемирно известного испанского музыканта, профессора Высшей консерватории имени Мануэля Кастильо города Севилья и артиста компании Yamaha Франциско Канто, сообщает Trend Life.

На открытии проректор по международным отношениям и социальным делам БМА, народная артистка Азербайджана, профессор Егяна Ахундова рассказала о творческой деятельности музыканта, который внес большой вклад в пропаганду и развитие кларнетного искусства в мире, отмеченного многими международными премиями.

Франциско Канто выразил признание за приглашение, отметив, что рад пребыванию в Азербайджане и знакомству с творческими людьми.

В мастер-классе студенты БМА работали над произведениями мировых классиков - Карла Марии фон Вебера, Малкольма Арнольда, Белы Ковач, Андре Мессаже. Профессор Франциско Канто, подходя к каждому студенту индивидуально, дал свои рекомендации о методах правильного контроля дыхания и мастерского исполнения произведений.