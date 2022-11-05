Фантастическая энергетика и многообразие напевов: В Баку прошел концерт народной артистки России Надежды Крыгиной (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку прошел концерт народной артистки России Надежды Крыгиной, сообщает Trend Life.

Певица выступила в сопровождении квинтета солистов Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной.

На мероприятии с приветственным словом к присутствующим обратился посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

Надежда Крыгина исполнила русские народные песни и авторские композиции. В репертуаре певицы композиции разных жанров, народная артистка мастерски использует щедрые краски своего голоса, находит эмоциональную палитру для полного раскрытия образа.

Многообразие напевов, традиционная русская песня, лирические, поистине трогающие душу композиции подарили гостям вечера яркие эмоции.

Фантастическая энергетика Надежды Крыгиной покорила зрителей.

Отметим, что Надежда Крыгина - верная продолжательница традиций русской культуры.