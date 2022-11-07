В Варшаве состоялась торжественная презентация музыкального альбома "Шуша" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Варшавской национальной филармонии (Польша) состоялись торжественный концерт и презентация музыкального альбома "Шуша", вышедшего в свет в октябре текущего года в престижной звукозаписывающей фирме "Орфей Классикс" (Orphee Classics), сообщил Trend Life дирижер, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.

Издание музыкального альбома приурочено ко Дню Победы в 44-дневной Отечественной войне, 270-летию города Шуша, а также 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Польшей.

Автором идеи и руководителем данного проекта является посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова. Альбом вышел в свет при организационной поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики, Агентства помощи международному развитию (AIDA) при министерстве иностранных дел Азербайджана и посольства нашей страны в Польше. В качестве партнера выступило всемирно известное голландское артистическое агентство "TACT" и продюсер Павел Марциняк (Польша/Испания).

В альбом вошли известные музыкальные сочинения выдающихся азербайджанских и польских композиторов начала и середины XX века - Узеира Гаджибейли, Мячеслава Карловича, Гара Гараева, Витольда Лютославского, Фикрета Амирова и Агшина Ализаде.

Вся музыкальная программа была записана всемирно известным оркестром Польши – "Симфония Варсовия" и главным дирижером Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженным артистом Эйюбом Гулиевым в мае и августе нынешнего года на Варшавском национальном радио имени Лютославского знаменитым польским звукорежиссером Томашом Лидо.

Автором аннотации к диску является член Союза композиторов Азербайджана, известный музыковед Рая Аббасова.

В официальной части мероприятия, посвященного Дню Победы в 44-дневной Отечественной войне, выступили посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова и председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, которые отметили особое значение данного музыкального проекта в укреплении культурных и дипломатических отношений между двумя странами.

На мероприятии было подробно рассказано об истории и культурных традициях города Шуша и особой роли Карабаха в становлении известных азербайджанских деятелей культуры.

По завершении официальной части состоялся торжественный концерт из произведений азербайджанских и польских композиторов в исполнении оркестра "Симфония Варсовия" под управлением дирижера Эйюба Гулиева.

В завершение программы публика стоя аплодировала азербайджанскому дирижеру и польским музыкантам, благодаря за незабываемый вечер.