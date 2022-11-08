Təki Vətən sağ olsun! – коллектив музыкального театра в Баку представил фильм (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного академического музыкального театра по случаю второй годовщины Победы в 44-дневной Отечественной войне подготовил и представил короткометражный фильм "Təki Vətən sağ olsun!", сообщили Trend Life в театре.

Короткометражная лента посвящена светлой памяти шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Автором сценария и режиссером фильма является Самир Гуламов, второй режиссер, оператор и монтажер – Мурад Гасанов, звукооператор – Мухамед Мамедов. Роли исполнили – заслуженный артист Азербайджана Надир Хасиев, Самедзаде Хасиев, Алибек Хасисой, Ибрагим Ализаде, Хидаят Алиев и Мурад Алиев.

В съемках массовых сцен приняли участие члены балетной труппы под руководством главного балетмейстера театра, заслуженного артиста Эмина Алиева. Среди них артист балета Мурад Агаев – участник 44-дневной Отечественной войны, награжденный медалью "За освобождение Лачина".

Музыкальную композицию ("Pıçıldaşan ləpələr"), которая звучит в фильме, на таре исполняет Али Аскер Мамедов.