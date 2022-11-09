Азербайджанский вокалист выступил в гала-концерте международного фестиваля "Приношение Елене Образцовой" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Лауреат международных конкурсов Теймур Кязымов принял участие в торжественном гала-концерте закрытия IV Международного музыкального фестиваля "Приношение Елене Образцовой", сообщает Trend Life.

Азербайджанский вокалист представил на концерте два романса - произведение Гара Гараева на слова Александра Пушкина “На холмах Грузии” и Георгия Свиридова на слова Сергея Есенина "Берёзка".

Теймур Кязымов - выпускник музыкальной школы-студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Ныне обучается в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, в классе народного артиста России, заведующего кафедрой сольного пения Владимира Ванеева.

Торжественное закрытие фестиваля, организованного Культурным центром Елены Образцовой при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, прошло во Дворце Белосельских-Белозерских. В концертной программе приняли участие лауреаты и обладатели специальных призов Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой и Всероссийского конкурса вокального и инструментального искусства на Приз Культурного центра Елены. Прозвучали вокальные и инструментальные сочинения русских и зарубежных композиторов, современные романсы и песни.