В Баку состоялась премьера фильма шведского режиссера Микаэла Силкеберга "Легенда о харыбюльбюль", посвященная Шуше (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" состоялась премьера документального фильма шведского режиссера и фотографа Микаэла Силкеберга "Легенда о харыбюльбюль" (45 мин.), посвященная истории, культуре и традициям города Шуша, сообщает Trend Life.

На открытии вечера главный продюсер и оператор-постановщик картины, наш соотечественник из Швеции Рагим Садыгбейли рассказал о работе над проектом, также повествуя о деятельности азербайджанской диаспоры в Скандинавских странах по пропаганде национальной культуры и истории.

"Мы представляем картину в Год города Шуша, в дни празднования второй годовщины славной Победы в 44-дневной Отечественной войне и Дня государственного флага Азербайджана. Для нас большая честь реализовать подобный проект, тем более показать нашу древнюю Шушу глазами известного шведского режиссера и фотографа Микаэла Силкеберга. Первый показ картины с большим успехом прошел в конце октября этого года в Стокгольме, и этот фильм будет представлен на международных фестивалях", - отметил Рагим Садыгбейли, который также является руководителем скандинавского бюро Бакинского Пресс-клуба, главным продюсером телепрограммы “Azərbaycan TV” на Öppne Kanalen (Общественное телевидение Швеции).

Проект реализован при финансовой поддержке Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО, содействии Министерства культуры Азербайджана и Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой. Съемки фильма прошли в мае этого года в Шуше.

Выступившие заведующий отделом аудиовизуальных и интерактивных медиа министерства культуры Азербайджана Руфат Гасанов и второй секретарь Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО Эмиль Ахмедов подчеркнули важность реализации проекта в деле пропаганды на международной арене истории, культуры и традиций города Шуша, известных личностей.

Автор проекта и режиссер-постановщик, известный шведский фотограф проекта Микаэль Силкеберг отметил, что несколько раз бывал в Азербайджане, и приятно впечатлен архитектурой, природой и добродушием людей.

"Я работал над проектом от души, так как проникся любовью азербайджанцев к родной земле, древней истории, искусству, обычаям. Особенно на меня подействовала Шуша, о которой многое слышал, читал об истории, культуре, известных личностях, но когда впервые оказался в этом древнем городе, расположенном на вершине горы – это было потрясающе. К большому сожалению, увидел и руины города Шуша, оставшиеся со времен оккупации, и с радостью лицезрел возрождающийся город", - отметил Микаэль Силкеберг.

Автор проделал огромный объем работы, большие исследования, чтобы реализовать проект. Причем, очень интересная подача материала, в котором используются сказка датского классика Ханса Кристиана Андерсена "Соловей", произведение современного автора Хокана Шедина "Восточная легенда любви" и лиро-эпическая поэма азербайджанского поэта XVI века Мухаммеда Физули "Лейли и Меджнун". В фильме также ярко раскрывается отношение к азербайджанскому мугаму и газелям, повествуется о великих личностях - поэтессе Хуршидбану Натаван, поэте Молле Панахе Вагифе, композиторе Узеире Гаджибейли и вокалисте Бюльбюле. Премьера прошла с большим успехом. Мы собираемся представить картину в Хельсинки и Баку, и далее на международных фестивалях", - отметил Рагим Садыгбейли,

В фильме участвуют известные деятели культуры и искусства Азербайджана - пианист и композитор Фархад Бадалбейли, историк Эльчин Ахмедов, исполнитель мугама Мансум Ибрагимов, литературовед Асад Джахангир, директор дома-музея Бюльбюля Фахраддин Гаджибейли и другие.

Премьера была встречена овациями зрителей, среди которых были известные деятели культуры и науки, историки, общественные деятели, представители дипломатических миссий.

Фото – Вугар Иманов.