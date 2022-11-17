Из Узбекистана в Азербайджан "прилетели" причудливые птицы, которые превращаются в девушек (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета проходят гастроли Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои, сообщает Trend Life.

В рамках гастролей состоялся показ балета "Хумо" известного узбекского композитора, обладателя Государственной премии Анвара Эргашева, который прошел при аншлаге и под овации зрителей. Дирижер - Азамхон Ахмедов, либретто Валерия Сергеева, хореография Георгия Алексидзе.

Романтический балет-сказка в двух действиях повествует о Хумо - волшебной птице-пери, птице-легенде красоты, счастья и любви, предводительнице царства причудливых птиц, которые, прилетая на землю, сбрасывают своё оперение и превращаются в девушек. Бродя по горам, искусный гончар и мастер чеканки Заргар видит это прекрасное зрелище и влюбляется в одну из девушек по имени Зулейхон. Много трудностей им придется преодолеть, чтобы восторжествовала любовь, и они смогли соединиться. Это и коварство алчного властителя Карун-халифа, злого охотника Мансура и других… Но восторжествует справедливость, настанет счастье на земле, вырастет прекрасный город будущего, и во всем птица-счастья Хумо будет помогать и являться талисманом благополучия и справедливости.

17 ноября узбекские артисты представят оперу "Риголетто" Джузеппе Верди. В гастрольных спектаклях принимают участие ведущие солисты Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои - народные артисты и лауреаты международных конкурсов вокалистов и артистов балета.

Коллектив выступает в Баку полным творческим составом - симфонический оркестр, солисты, артисты хора и балетная труппа.

Гастроли Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои впервые в расширенном творческом составе в Баку стали большим событием как в культурной жизни Азербайджана, так и Узбекистана, демонстрируя близость культур и дружбу двух братских народов.

Фото - Вугар Иманов.

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