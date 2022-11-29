Эта картина войдет в историю! В Баку состоялась премьера фильма "Раст", который снимался 7 лет (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялась презентация телевизионного музыкального фильма Rast (Раст) с участием известных исполнителей мугама, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие общественные деятели , представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодёжи.

Автором идеи проекта является выдающийся исполнитель на таре, лауреат Государственной премии, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист, профессор Рамиз Гулиев. Фильм снят ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", режиссеры–постановщики - Этибар Бабаев (скончался в июле 2020 года от коронавируса) и Эльнур Мамедов, оператор-постановщик – Джавид Алиев, музыкальный редактор – заслуженный деятель искусств Чингиз Аббасов.

"Работа над фильмом шла на протяжении семи лет, съемки прошли в различных местах Азербайджана. Была проведена большая работа, надо было собрать исполнителей, музыкантов, коллективы, отправиться в регионы страны. Кроме того, в тот период началась пандемия, которая унесла жизнь нашего любимого режиссера Этибара Бабаева. Затем были события, связанные с 44-дневной Отечественной войной. Память о шехидах навсегда в наших сердцах и душах. Славная Победа в войне дала нам большой стимул для завершения проекта", - сказал на вечере Рамиз Гулиев.

Выступившие действительный член Академии наук, депутат Милли Меджлиса, профессор Зияд Самедзаде, секретарь Союза композиторов Азербайджана, народный артист Сардар Фараджев, заслуженный деятель искусств, профессор Лала Гусейнова, доктор философии по искусствоведению Нурида Исмаилзаде отметили значимость реализации проекта, особую роль государства в пропаганде и развитии искусства мугама, который составляет основу азербайджанской народной музыки, является национальным достоянием, входящим в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Эта картина действительно войдет в историю как телефильм о мугаме. Еще в 1967 году известным режиссером Арифом Газиевым впервые был снят фильм о мугаме под названием "Şur" ("Шур", один из основных семи ладов мугама). Оператором был Расим Оджагов, впоследствии известный кинорежиссер, лауреат Государственных премий СССР и Азербайджана, народный артист. В фильме приняли участие народные артисты СССР, выдающиеся мастера. В картине был использован симфонический мугам "Шур" композитора Фикрета Амирова, а дирижером был маэстро Ниязи. И вот, спустя 55 лет, вновь снят фильм о мугаме - "Раст". Причем в год 110-летия со дня рождения маэстро Ниязи.

В съемках 42-минутного фильма принимали участие известные ханенде - народные артисты Алим Гасымов, Шафига Эйвазова, Мансум Ибрагимов, Назакят Теймурова, Айгюн Байрамова, заслуженный деятель искусств Агиль Меликов, коллективы Азербайджанского государственного телевидения и радио - Симфонический оркестр имени Ниязи под руководством народного артиста Назима Гаджиалибекова и Ансамбль народных инструментов "Хатира" имени Ахсана Дадашева под управлением народного артиста Адиля Багирова. В фильме ханенде исполняют дестгях, композиции звучат с симфоническим оркестром и ансамблем. Cтихи и газели великого Физули декламирует заслуженный артист Азад Шукюров.

"Раст" является одним из семи основных ладов в азербайджанской музыке. В переводе означает - правильный, верный, прямой. В средневековой музыке "раст" считался основой первого и всех других мугамов, поэтому его называют "матерью мугамов". В своём труде "Основы азербайджанской народной музыки" Узеир Гаджибейли пишет: "По характеру своему (эстетико-психологического порядка) Раст вызывает чувство мужества, смелости и бодрости". На основе мугама "Раст" было написано множество произведений в оперном, балетном, симфоническом жанре и т.д.

Демонстрация кадров из фильма сопровождалась овациями зрителей. В заключение творческий коллектив рассказал о съемках, поделился впечатлениями.

Фото – Вугар Иманов