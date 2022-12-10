"Астана Опера" впервые выступит в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Труппа театра "Астана Опера" (Казахстан) впервые выступит в Баку с гастрольной программой. Выступление состоится на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета 13 декабря в 19.00, сообщили Trend Life в театре.

Артисты представят насыщенную программу гала-концерта, которую украсят произведения казахских и западноевропейских композиторов. Именитые солисты выступят в сопровождении хора и симфонического оркестра театра под управлением заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдина и Руслана Баймурзина.

"Встреча с бакинской публикой – значимое событие для всех нас. Мы очень рады возможности выступить здесь и с нетерпением ждем начала гастролей", - отмечает директор "Астана Опера", заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров.

13 декабря бакинскому зрителю будет представлен блестящий гала-концерт, составленный из номеров казахских и мировых опер, симфонических произведений. Ценители классической музыки смогут услышать айтыс из оперы "Биржан – Сара" Мукана Тулебаева, арию Айдара из оперы "Абай" Ахмета Жубанова, Латыф Хамиди, арию Эльвиры из оперы "Пуритане" Винченцо Беллини.

С сольными номерами и дуэтами выступят заслуженные деятели Казахстана Азамат Желтыргузов, Жупар Габдуллина, Салтанат Ахметова, Бибигуль Жанузак, Медет Чотабаев, а также Салтанат Муратбекова, Саян Исин, Талгат Галеев, Шынгыс Расылхан, Гульдана Алдадосова.

В программе прозвучат произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Винченцо Беллини, Жоржа Бизе, Имре Кальмана, Антонина Дворжака, Евгения Брусиловского, Толегена Мухамеджанова и других композиторов.

Каждое исполнение монументальных творений знаменитых композиторов считается важным музыкальным событием, стать свидетелем которого незабываемо.