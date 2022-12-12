В Ташкенте прошел концерт дружбы Азербайджан-Узбекистан-Турция (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Ташкенте состоялись мероприятие "Поэты нашей независимости: Ахмед Джавад, Абдулла Арипов, Мехмет Акиф Эрсой" и концерт дружбы Азербайджан-Узбекистан-Турция, реализованные Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева в Узбекистане, сообщили Trend Life организаторы.

Вечер был приурочен к 130-летию видного азербайджанского поэта Ахмеда Джавада.

В мероприятии в Ташкентском государственном педагогическом университете приняли участие общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, дипломатических миссий.

Выступившие ректор Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, профессор Абдугаппар Киргизбоев, директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Самир Аббасов, секретарь посольства Турции в Узбекистане Бугра Доган и глава Тюркского фонда истории и культуры в Анкаре Низаметтин Айкурт подчеркнули исторические братские отношения между странами и народами, общие тюркские корни, духовные ценности, религию, культуру, обычаи и традиции. Было отмечено, что главной мечтой поэтов независимости - Ахмеда Джавада, Абдуллы Арипова, Мехмета Акифа Эрсоя, были сплочение тюркского мира, независимость наших народов, а написанные ими национальные гимны выражают любовь к Родине и стремление тюркских народов к независимости. Оркестр народных музыкальных инструментов Государственной консерватории Узбекистана под управлением заслуженной артистки Узбекистана Фирузы Абдурахимовой начал концертную программу с исполнения гимнов Узбекистана, Азербайджана и Турции. Узбекские артисты, лауреаты международных конкурсов Лазиз Усманов, Отабек Назаров, Кахраман Базаров, Санжар Гадиров, Бозорбек Холмуминов исполнили песни, созданные на слова этих поэтов. Были представлены произведения "Джан Азербайджан", "Чырпынырди Гара дениз", "Шукрия", "Лалелер" Ахмеда Джавада, "Мен нечун севаман Узбекистаны", "Улугумсан ватаним" Абдуллы Арипова, а также несколько произведений Мехмета Акифа Эрсоя.

Концерт прошел с аншлагом и сопровождался овациями зрителей.