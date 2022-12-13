"Астана Опера" впервые выступила в Баку - прекрасные голоса, артистический талант и красота (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в Баку выступила труппа театра "Астана Опера" (Казахстан), сообщает во вторник Trend Life. Коллектив театра впервые выступает в Баку с гастрольной программой.

Гастроли артистов из Казахстана вызвали большой интерес у бакинских поклонников классической музыки.

Перед началом концертной программы посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов в своем выступлении отметил, что мероприятие проводится в рамках празднования юбилейной даты - 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Дипломат подчеркнул, что в Азербайджан с гастролями приехал один из главных театров Казахстана - "Астана Опера". Он выразил признательность министерствам культуры двух стран, руководству и коллективу Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и театра "Астана Опера" за организацию данной концертной программы.

В ходе вечера артисты театра "Астана Опера" представили насыщенную программу гала-концерта, которую украсили произведения казахских и западноевропейских композиторов.

Именитые солисты выступили в сопровождении хора и симфонического оркестра театра под управлением Руслана Баймурзина.

Вниманию слушателей был представлен потрясающий гала-концерт, составленный из номеров казахских и мировых опер, симфонических произведений. Ценители классической музыки насладились такими произведениями как айтыс из оперы "Биржан – Сара" Мукана Тулебаева, арией Айдара из оперы "Абай" Ахмета Жубанова и Латыф Хамиди, арией Эльвиры из оперы "Пуритане" Винченцо Беллини. В программе прозвучали произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Винченцо Беллини, Жоржа Бизе, Имре Кальмана, Антонина Дворжака, Евгения Брусиловского, Толегена Мухамеджанова и других композиторов.

С сольными номерами и дуэтами выступили заслуженные деятели Казахстана Азамат Желтыргузов, Жупар Габдуллина, Салтанат Ахметова, Бибигуль Жанузак, Медет Чотабаев, а также Салтанат Муратбекова, Саян Исин, Талгат Галеев, Шынгыс Расылхан, Гульдана Алдадосова.

Восторг бакинской публики вызвали прекрасные голоса, артистический талант и красота исполняемых вокалистами произведений.

Отметим, что на гастроли в Баку труппа театра "Астана Опера" приехала в большом составе - более 140 человек (оркестр, хор, солисты, технический персонал).