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Баку – это любовь с первого взгляда - дирижер театра "Астана Опера"

Культура Материалы 13 декабря 2022 23:22 (UTC +04:00)
Баку – это любовь с первого взгляда - дирижер театра "Астана Опера"

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Баку я впервые и не ожидал, что увижу такую красоту. Баку - это любовь с первого взгляда. Об этом, как сообщает Trend Life, сказал журналистам дирижер театра "Астана Опера" (Казахстан) Руслан Баймурзин.

Напомним, что 13 декабря на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в Баку выступила труппа театра "Астана Опера". Артисты театра представили насыщенную программу гала-концерта, которую украсили произведения казахских и западноевропейских композиторов.

"Коллектив театра "Астана Опера" приехал на гастроли в Баку большим составом. Причем после пандемии это первый большой выезд за пределы нашей страны полным составом. На гастроли приехали более 140 человек - это оркестр, хор, солисты, а также технический персонал. В первую очередь вниманию бакинских слушателей мы представили нашу национальную музыку - сочинения композиторов Казахстана. Думаю, эти произведения в Азербайджане еще не звучали. Также мы исполнили произведения западноевропейских композиторов, а еще был музыкальный номер, где звучит наш национальный инструмент - домбра, на котором играю я", - сказал дирижер из Казахстана.

Говоря о произведениях азербайджанских композиторов, Руслан Баймурзин отметил, что оркестр ранее исполнял симфоническую поэму Фикрета Амирова.

"Его музыка очень красивая, колоритная, оркестр воспринимает ее с любовью. Отмечу, что недавно в Астане состоялся концерт, на котором выступала заслуженная артистка Азербайджана, известная меццо-сопрано Сабина Асадова. Мы с ней музицировали, она прекрасная солистка. Надеюсь, творческий обмен между деятелями культуры Казахстана и Азербайджана продолжится на постоянной основе", - добавил дирижер.

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