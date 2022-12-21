"Новые имена" в азербайджанской музыке (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева при поддержке министерства культуры Азербайджана состоялся очередной концерт в рамках проекта "Yeni adlar" (Новые имена), сообщает Trend Life.

На музыкальном вечере в сопровождении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов (художественный руководитель и главный дирижер – народный артист Агаверди Пашаев) выступили молодые таланты – лауреаты республиканских и международных конкурсов Аиша Амрахова (ганун) и Гусейн Гулиев (тар).

Оркестром были исполнены фрагмент из симфонического мугама "Кюрд-Овшары" и "Азербайджанское каприччио" Фикрета Амирова

Солисты представили слушателям Концерт №2 для тара и оркестра и Концерт для кяманчи и оркестра Гаджи Ханмамедова.

Проект "Yeni adlar" служит развитию современного азербайджанского исполнительского искусства, признанию нового талантливого поколения в этой области, воспитанию ярких исполнителей, в том числе тех, кто глубоко знает наше музыкальное искусство, понимает его и исполняет с большой любовью. Проведение концертов молодых исполнителей с симфоническими, камерными и оркестрами народных инструментов под руководством известных дирижеров создает важную основу для их развития в сфере искусства.

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