В Баку прошел фестиваль-квест "Приключения святого Николая" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - День святого Николая один из самых долгожданных и любимых детьми праздников в Украине, малыши ждут сладких подарков, а также готовятся отмечать рождественские и новогодние праздники. Самой популярной традицией в этот день является написание писем святому Николаю. Малыши рассказывают ему, что хорошего они сделали в этом году и просят о самом желанном подарке. И в ночь с 18 на 19 декабря он обязательно оставит им под подушкой подарок. Поддерживая традиции, Союз украинок Азербайджана провел в Баку благотворительный фестиваль-квест "Приключения Святого Николая в Баку", сообщили Trend Life организаторы.

"Союз украинок Азербайджана был создан более полугода назад и с тех пор ведет активную деятельность, направленную на развитие и укрепление украинско-азербайджанских отношений и популяризацию культуры двух дружественных стран. Это мероприятие продемонстрировало, что украинцы являются неотъемлемой частью мультикультурного азербайджанского общества, дополняют и развивают мультикультурный диалог в Азербайджане демонстрируя свою культуру и поддерживая локальные традиции", - отметила руководитель СУА Лидия Алиева-Шестак.

Программа Фестиваля-квеста была яркой и насыщенной, наполненной весельем, интерактивами и мастер-классами. Дети, в частности, создавали своими руками праздничного ангелочка и рисовали художественные послания "Дети-Детям". Фестиваль-квест начался с праздничного концерта, на котором дети выступали наравне со взрослыми и показали подготовленные номера. Программа мероприятия также включала ярмарку, на которой гости праздника могли приобрести сувенирную продукцию и насладиться украинским гостеприимством на фестивальном фудкорте. Все дети получили сладкие подарки и призы, а для взрослых участников была разыграна лотерея.

"Важным посланием, заложенным в мероприятие, было укрепление и развитие украино-азербайджанских дружбы. Украина ощущает огромную поддержку Азербайджана, как на государственном уровне, так и от простых граждан. Основа такого взаимодействия – история многолетней, тесной и плодотворной дружбы между двумя братскими народами Азербайджана и Украины", - отметила Лидия Алиева-Шестак.

Чтобы подчеркнуть ценность и важность возвращения Карабаха домой - в Азербайджан, а также разделить радость победы – был исполнен танец "Шуша". Этот номер исполнял азербайджанский коллектив, который показал украинским детям уникальность национальной культуры через самобытность музыки и танца. Мероприятие прошло в атмосфере дружбы и единения народов, несло важную просветительскую миссию и положительные эмоции.