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В Баку пройдет выставка "Карабахские ковры: истина, переданная из истории в будущее"

Культура Материалы 26 декабря 2022 13:02 (UTC +04:00)
В Баку пройдет выставка "Карабахские ковры: истина, переданная из истории в будущее"

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В галерее "NUR Art House", расположенной в Ичеришехер, с 28 декабря по 3 января пройдет выставка "Qarabağ xalçaları: tarixdən gələcəyə ötürülən həqiqət" (Карабахские ковры: истина, переданная из истории в будущее), сообщили Trend Life организаторы экспозиции.

Организаторами выставки являются галерея "NUR Art House", Общественное объединение "Азербайджанские ковроделы" и НПО Arts Council Azerbaijan.

Наряду со старинными коврами, хранящимися в частных коллекциях, на выставке будут представлены произведения современных художников и ковроткачей.

В рамках программы гости познакомятся с орнаментами Карабахских ковров, смогут принять участие в мастер-классах, которые проведет известный художник по коврам.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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