В Центре инклюзивного развития и творчества DOST представлена праздничная программа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре инклюзивного развития и творчества DOST в Баку представлена двухдневная праздничная программа "Sehrli Yeni il" (Волшебный Новый год), сообщает в среду Trend Life.

Мероприятие приурочено к предстоящему Дню солидарности азербайджанцев всего мира, который отмечается 31 декабря, и наступающему Новому году. В нем приняли участие дети, относящиеся к уязвимой группе населения. В первой части мероприятия для детей была организована развлекательная программа с участием фокусников, ди-джеев и любимых персонажей Нового года.

Затем вниманию юных зрителей был представлен спектакль по произведению "Tülkü həccə gedir" (Лиса отправляется в паломничество). Спектакль зрителям продемонстрировали бенефициары Центра инклюзивного развития и творчества DOST и танцоры.

До показа спектакля бенефициар Центра инклюзивного развития и творчества DOST Фарид Фирьяззаде рассказал корреспонденту Trend Life о том, как он оказался в Центре.

"В 27 лет со мной случился инсульт, парализовало правую часть тела. После случившегося больше года сидел дома, реабилитировался… Постепенно стал выходить в люди, а узнав о деятельности Центра, решил обратиться сюда. В Центре очень помогают людям, относящимся к уязвимой группе, интегрироваться в общество. Считаю, мне крайне повезло быть бенефициаром Центра инклюзивного развития и творчества DOST. Здесь я смог найти любимые хобби, реализовать свои способности, попробовал себя в качестве ведущего и актера. Также я являюсь ментором по здоровому питанию, мои знания основаны на личном опыте – я похудел со 170 килограммов до 80. Сбросив 90 килограммов лишнего веса, в качестве ментора рассказываю о своем опыте, и том, как мне это удалось", - подчеркнул 30-летний Фарид Фиряззаде.

Отметим, что постановщиком спектакля "Tülkü həccə gedir" является актер, режиссер Абдулгани Алиев.

Спектакль получился интересным, особых красок представлению добавляли яркие костюмы героев и красочные декорации. Бенефициары Центра прекрасно справились с задачей - проявив актерские способности, они умело передали характеры своих героев.

В завершение мероприятия детям были вручены подарки.