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В Баку отметили юбилей Аббасгулу Наджафзаде (ФОТО/ВИДЕО)

Культура Материалы 29 декабря 2022 18:42 (UTC +04:00)
В Баку отметили юбилей Аббасгулу Наджафзаде (ФОТО/ВИДЕО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку отметили 65-летний юбилей профессора Азербайджанской национальной консерватории, доктора наук по искусствоведению Аббасгулу Наджафзаде, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие видные представители науки, искусства и культуры, друзья, коллеги юбиляра.

На вечере было рассказано о творчестве Аббасгулу Наджафзаде, подчеркнуто, что он известен своей деятельностью в качестве музыканта и педагога, также он был руководителем ряда музыкальных ансамблей.

Сегодня, будучи профессором Азербайджанской национальной консерватории, Наджафзаде щедро делится своими знаниями и опытом, не жалеет сил для подготовки профессиональных музыкантов. Аббасгулу Наджафзаде также автор ряда научных статей на различные темы.

В ходе мероприятия был продемонстрированы кадры из документального фильма, посвященного юбиляру, а также представлена музыкальная программа.

В Баку отметили юбилей Аббасгулу Наджафзаде (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку отметили юбилей Аббасгулу Наджафзаде (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку отметили юбилей Аббасгулу Наджафзаде (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку отметили юбилей Аббасгулу Наджафзаде (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку отметили юбилей Аббасгулу Наджафзаде (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку отметили юбилей Аббасгулу Наджафзаде (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку отметили юбилей Аббасгулу Наджафзаде (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку отметили юбилей Аббасгулу Наджафзаде (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку отметили юбилей Аббасгулу Наджафзаде (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку отметили юбилей Аббасгулу Наджафзаде (ФОТО/ВИДЕО)
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