Азербайджанский дирижер рассказал участникам международного форума в Китае о спектаклях "Низами" и "Бабек"

БАКУ /Trend Life/ - В Пекине состоялся Международный форум "Восстановление исполнительских искусств - традиции и инновации".Музыкальный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Эйюб Гулиев принял участие в международном форуме исполнительских искусств (Beijing Forum for Performing Arts 2022), сообщил Trend Life дирижер.

В форуме участвовали около 300 артистических директоров и художественных руководителей оперных театров и ведущих концертных организаций из 30 стран мира.

В официальной части форума состоялось онлайн-выступление Эйюба Гулиева о творческой деятельности театра в постпандемический период и в частности, о последних проектах театра - новых постановках балетов "Низами" Фикрета Амирова, "Бабек" Агшина Ализаде и первой барочной оперы в репертуаре театра – "Орфей и Евридики" Кристофа Виллибальда Глюка.

Отметим, что Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета в сентябре 2022 года стал официальным членом Всемирного центра исполнительских искусств (WCPA) по инициативе и приглашению Национального центра Китая (NCPA).

Наряду с дирижером Эйюбом Гулиевым на форуме с обращением выступили директора известных оперных театров мира генеральный директор театра Ла Скала Доминик Мейер, генеральный директор Сиднейского оперного театра Луиз Херрон, артистический директор Эдинбургского международного фестиваля Франческа Хеги, президент Sodre Адела Дебри, артистический директор Финского национального оперного театра Лилли Паасикиви, генеральный директор оперного театра Сан-Франциско Мэтью Шилвок, директор Карнеги-холл Клайв Гиллинсон, художественный руководитель Венской Фольскопер Лотте де Беер, генеральный директор оперного театра Карло Феличе Клаудио Ораци и исполнительный директор Нового Национального театра Токио Тадаяки Фуджино.

Азербайджанский дирижер принял участие в форуме по приглашению Нинг Ванга - президента Национального Центра исполнительских искусств Китая (NCPA), который открыл форум с поздравительным обращением.