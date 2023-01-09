К юбилею Ульви Раджаба: "Он страстно идет от этапа к этапу в борьбе с королем, он парирует все удары..." (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполнилось 120 лет со дня рождения видного азербайджанского актера Ульви Раджаба, который за свою короткую жизнь успел создать целую галерею незабываемых образов на театральной сцене и остался в истории как актер трагического плана, сообщает Trend Life.

Ульви Молла Раджаб оглу Шашыгзаде родился 9 января 1903 года в селе Джаниври близ Батуми (Грузия). В 15 лет, посетив спектакль "Отелло", поставленный азербайджанской театральной труппой под руководством великого актера и режиссера Гусейна Араблинского, он загорелся желанием стать актером. Его сценический псевдоним Раджаб произошел от имени его отца, который, кстати, был недоволен увлечением сына сценой и даже выгнал его из-за этого из дома. Ульви очень переживал разлуку с отцом, которого очень любил. В труппе Араблинского он выступал до 19-летнего возраста, его заметили и пригласили в Азербайджанский государственный драматический театр в Тифлисе. Здесь его талант еще ярче раскрылся и через три года он был приглашен на работу в Азербайджанский театр им. М. Азизбекова (Государственный академический национальный драматический театр) в Баку. Он стал одним из ведущих актеров, играл разноплановые роли в произведениях азербайджанских и мировых классиков, среди которых были главные роли в произведениях Гусейна Джавида, Джафара Джаббарлы, Узеира Гаджибейли, Мирзы Джалила Мамедгулузаде, Александра Афиногенова, Максима Горького, Константина Тренева, Александра Корнейчука, Уильяма Шекспира и т.д. Одним из учителей Ульви Раджаба был великий актер и режиссер Аббас-Мирза Шарифзаде. Критики характеризовали актерский талант Ульви Раджаба как "реалистическую глубину, сочетающуюся с романтическими эмоциями".

Особенной оказалась в его творчестве роль Гамлета. Журнал "Рабочий зритель" в 1930 году в статье "Ульви-Гамлет" писал: "Для Ульви активность и боеспособность Гамлета - вне сомнения. Он страстно идет от этапа к этапу в борьбе с королем, он парирует все удары, преодолевая беседу с матерью, убивает Полония. С хитроумной изобретательностью он инсценирует спектакль, распознавая врага. Гамлет-Ульви - огромная мощь настоящего таланта творчества, в нем целеустремленность и порыв сливаются с философской глубиной мышления. Изображая Гамлета волевым, целеустремленным, Ульви Раджаб вместе с тем показывает его переживания, философские раздумья".

"Отелло", поставленный в 1932 году в переводе Джафара Джаббарлы, также принес успех Ульви Раджабу и он об этой роли написал: "В работе над образом Отелло я, прежде всего, старался вскрыть те действенные причины, которые побудили этого умного, испытанного жизнью человека, наделенного чрезвычайной мягкостью и доверчивостью к людям, дать волю своим бушующим страстям, что затмило его рассудок и привело к трагическому финалу".

В 30 лет ему было присвоено звание заслуженного артиста Азербайджана. Впереди было еще много начинаний, но начался период сталинских репрессий.

Он также увлекался коллекционированием пластинок турецких авторов, что впоследствии советская власть посчитала преступлением.

11 сентября 1937 года. Теплый бакинский осенний вечер. Ульви Раджаб возвращался из театра после спектакля "Хаят" Мирзы Ибрагимова. Шел под впечатлением бурных аплодисментов и с букетами цветов от благодарных зрителей. Звезда театрального искусства, он и не подозревал, что сегодня сыграл свою последнюю роль, а через час будет обвинен органами НКВД во "враждебной деятельности против государства". Его обвиняли "в участии в антисоветской, контрреволюционной, буржуазно-националистической организации". Было предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям, среди которых "владение коллекцией записей турецкой народной музыки". Статьи были одна тяжелее другой, и даже инкриминировали "участие в подготовке вооруженного восстания с целью отторжения Азербайджанской Республики от СССР и создания буржуазно-националистического государства". Судебный процесс длился с 16 сентября по 15 ноября, Ульви Раджаб категорически отрицал все предъявленные обвинения, и ни по одной статье себя виновным не признавал, а на суде отказался от последнего слова... Блестящий актер был приговорён военной коллегией Верховного суда СССР к смертной казни и расстрелян 2 января 1938 года в Баку. 7 декабря 1955 года приговор был отменён за отсутствием состава преступления. Ульви Раджаб был посмертно реабилитирован.