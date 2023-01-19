В Праге состоится презентация книг Бахрама Багирзаде на чешском языке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Чехии Праге выйдут книги заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде на чешском языке, среди которых "Баку для детей", "Шуша для детей", "Христианские храмы Азербайджана" и "Прага для детей", сообщает Trend Life.

Издания будут представлены в рамках контракта, подписанного автором с чешской компанией FChain corporation.

"Отныне чешские дети смогут познакомиться с историей и традициями древних городов Азербайджана, а также прочитать книгу про столицу Чехии, какой я ее увидел и почувствовал, побывав в этом прекрасном городе. Презентация детских книг на чешском языке состоится в марте во время празднования Новруз байрамы", - отметил Бахрам Багирзаде.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист, обладатель государственной медали "Терегги", член Союза художников, член Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, актер и режиссер, участник легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века.