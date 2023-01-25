"Ангелы ада" и "Мечта по контракту" – в Баку прошла презентация книг Александры Азимы Рейнгардт (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре состоялась презентация новых книг немецкого автора азербайджанского происхождения Александры Азимы Рейнгардт "Ангелы ада" и "Мечта по контракту", сообщает в среду Trend Life.

Александра Азима Рейнгардт – член Союза писателей Северной Америки и Евразийской творческой гильдии, основатель и учредитель благотворительного фонда "Светлое будущее". Презентованные издания являются продолжением романа автора Coffee&Milk, вышедшего в свет в прошлом году.

Открывая вечер, директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева, посоветовала всем читателям обратить внимание на творчество Александры Азимы Рейнгардт.

"Прочитала первую книгу Александры Азимы Рейнгардт, могу сказать, что это достойная литература, которую я советую прочесть каждому. Сегодня нас ждет интересный и очень приятный вечер", - сказала она.

Александра Азима Рейнгардт выразила признательность гостям мероприятия, отметив что их поддержка имеет для нее большое значение.

"Рада приветствовать всех гостей вечера, выражаю признательность, что вы нашли время и пришли на презентацию моих книг. Большое спасибо за вашу поддержку, для автора очень важно, чтобы его читали. Мне важна любая критика и отзывы, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы", - добавила Рейнгардт.

Народный писатель, первый секретарь Союза писателей Азербайджана Чингиз Абдуллаев отметил, что для писателя большое событие, когда в свет выходят его книги. Народный писатель пожелал Александре Азиме Рейнгардт творческих успехов, и чтобы ее книги всегда вызывали интерсес у читателей.

Народный писатель Азербайджана Натиг Расулзаде подчеркнул, что книги автора читаются на одном дыхании.

"Порой молодые авторы стараются вместить весь свой жизненный опыт, все свои знания, все что подсказывает фантазия в свою первую книгу, а потом в их творческой деятельности возникает пауза. Однако у Александры Азимы Рейнгардт мы этого не наблюдаем, у нее великолепная фантазия, и благодаря профессионализму ее книги читаются на одном дыхании", - сказал Расулзаде.

Доктор исторических наук, профессор кафедры истории Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, президент Ассоциации культуры Азербайджана "Симург" Фуад Мамедов в своем выступлении подчеркнул, что книги Александры Азимы Рейнгардт впечатляют любовью автора к жизни, к истине и способностью реалистично освещать различные обстоятельства.

Профессор Бакинского славянского университета, доктор филологических наук Флора Наджиева отметила, что героиня книг Coffee&Milk, "Ангелы ада" и "Мечта по контракту - красивая, дерзкая, смелая, сильная женщина: "Описывая молодую, рыжеволосую красавицу Веру автор как бы демонстрирует нам, какой должна быть в ее понимании женщина".

Далее гости мероприятия смогли пообщаться с автором изданий, они задавали Александре Азиме Рейнгардт многочисленные вопросы о характере героини ее произведений, о том, что вдохновляет автора и будущих творческих планах.