В Международном центре мугама пройдет концерт в рамках проекта "Вечера мугама"

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама 17 февраля состоится концерт в рамках проекта "Вечера мугама" (Muğam axşamları), сообщает Trend Life.

На концерте в исполнении заслуженной артистки Севиндж Сарыевой, победительницы телевизионных конкурсов мугама Нисбат Садраевой, а также Раваны Гурбановой и Мамеда Наджафова прозвучат композиции “Bayatı Qacar” и “Şüştər”.

Отметим, что Международный центр мугама реализует ряд великолепных проектов, призванных популяризировать азербайджанскую национальную музыку. Одним из таких проектов является "Вечера мугама". Руководит стартовавшим в 2017 году проектом директор МЦМ, народный артист Мурад Гусейнов. Среди проектов Центра можно отметить "Вечера ашугской музыки" (Aşıq musiqisi axşamları), "Вечера вокальной музыки" (Vokal musiqi axşamları), "Там где живет мугам" (Muğamat var olan yerdə), "Незабываемые" (Unudulmayanlar) и т.д.

Концерт состоится 17 февраля в 19:00 в Международном центре мугама по адресу: Баку, Национальный приморский парк (бульвар), пр-т Нефтчиляр 9.

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