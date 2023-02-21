В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Рамизом Новрузом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана, известным актером театра и кино Рамизом Новрузом, сообщает во вторник Trend Life. Рамиз Новруз скончался сегодня ночью на 68 году жизни после продолжительного онкологического заболевания.

Церемония прощания проходит в доме, где жил актер. Проводить народного артиста в последний путь пришли известные деятели культуры и искусства, коллеги, родные и близкие актера.

Отметим, что Рамиз Новруз (Рамиз Новрузов) родился 25 мая 1955 года в поселке Самедабад Билясуварского района. В 1974 году поступил в Азербайджанский государственный институт искусств (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) на актерский факультет. После окончания учебы по распределению был направлен на работу в Сумгайытский государственный драматический театр имени Гусейна Араблинского. В 1981 году начал работать в труппе Государственного академического национального драматического театра, на сцене которого воплотил много ярких, харизматичных и запоминающихся образов. Актер был занят в таких спектаклях как "Хуршидбану Натаван", "Песня осталась в горах", "Наша странная судьба", "Правитель и его дочь", "Макбет", "Король Лир", "Мой любимый сумасшедший", "Телескоп" и многих других. Большая часть творческой деятельности Рамиза Новруз также связана и с кино, он был занят в таких фильмах как "Низами", "Я любил вас больше жизни", "Жизнь Джавида", "Последний дервиш" и других.

Allah rəhmət eləsin