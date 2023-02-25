Картины французского художника, посвященные Ходжалинскому геноциду, представлены в Бакинском книжном центре (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский книжный центр совместно с ASAN Radio провел вечер, посвященный 31-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщили Trend Life в Книжном центре.

Минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида.

На мероприятии выступили с речами первый омбудсмен Азербайджана Эльмира Сулейманова, депутат Милли Меджлиса (парламент) Хиджран Гусейнова, тележурналист Гулу Магеррамли, свидетель Ходжалинского геноцида Мурват Мамедов, поэтесса, автор литературного проекта Söz Нигяр Гасанзаде. Ведущим вечера выступил директор "ASAN Radio" Эмин Мусави.

На мероприятии были исполнены произведения азербайджанских композиторов, прозвучали стихотворения известных поэтов. Гости также ознакомились с выставкой работ французского художника Рено Бальтзингера из коллекции НПО Arts Council Azerbaijan, посвященных Ходжалинскому геноциду.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.