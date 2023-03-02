Ханенде Саттар - певец любви Азербайджана и Грузии (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в рамках проекта "Unudulmayanlar" (Незабываемые) прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный жизни и творчеству ханенде Саттара, сообщает Trend Life.

Доктор философии по филологии, ученый-исследователь Гюльгусейн Кязымлы рассказал о большом вкладе ханенде Саттара в мугамное искусство. Знаменитый ханенде Саттар был одним из прославленных и талантливейших певцов своего времени и сыграл исключительную роль в развитии азербайджанской музыкальной культуры.

Саттар родился приблизительно в 1820-х годах в Ардебиле. С юных лет приобрёл известность как исполнитель народных песен и мугамов, пел на меджлисах в Тебризе и в шахском дворце в Тегеране. С 1845 года проживал в Тифлисе. Выступления Саттара на различных мероприятиях и концертах в Тифлисе были высоко оценены известными деятелями культуры того времени. В своей книге "Певец любви - Саттар" (1966) известный музыковед и исследователь Фирудин Шушинский пишет: "Саттар сыграл большую роль в развитии национальной музыки народов Кавказа. В концертах Саттара принимали участие русские и итальянские любители музыки, жившие в Тбилиси, которые также приглашали его принять участие в своих концертах. В 1847 году итальянский скрипач Малаголли, дирижер Тбилисского театрального оркестра, пригласил Саттара принять участие в концерте, организованном благотворительным обществом. Саттар, исполнивший мугам на концерте, был встречен овациями гостей".

Саттар, обладая прекрасным и сильным голосом, наряду с мугамами, мастерски исполнял также грузинские народные песни. Владея грузинским языком так же свободно, как и родным - азербайджанским, он и песни свои пел на этих двух языках. В частности, исполнял на азербайджанском и грузинском языках и стихи азербайджанской поэтессы Гончабейим, дочери Нахчыванского хана Эхсан Хана. А известный грузинский поэт Николоз (Николай) Бараташвили и русский поэт Яков Полонский даже посвятили ему стихотворения.

Известный писатель Жюль Верн в своей книге "Клодиус Бомбарнак" ("Клодиус Бомбарнак. Записная книжка репортёра об открытии большой Трансазиатской магистрали (Из России в Пекин)" пишет о том, что знаменитый певец Саттар "обладал сильным голосом, брал самые высокие ноты и публика всегда его щедро награждала."

Скончался Саттар в Тифлисе. Образ ханенде был отражен в художественном фильме "Сабухи", снятом на Бакинской киностудии в 1941 году.