Проект "Поддержка молодежи" отметил 8 Марта в Бакинском книжном центре (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре состоялся концерт участников проекта Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева "Поддержка молодежи", посвященный Международному женскому дню 8 марта, сообщает Trend Life.

Солисты лауреаты республиканских и международных конкурсов Айтадж Кара (скрипка), Хумай Гаджизаде (альт), Зюмрюд Ализаде (фортепиано), Мехин Залиева (фортепиано), Шамс Гахраманова (вокал), Аиша Джамиль (скрипка), Гюнель Гаджиева (вокал), Сура Руфат (скрипка), Рубаба Акберова (вокал), Захра Гурбанова (виолончель), Нурлана Абдуллаева (вокал), Айтен Рустамли (каманча) выступили в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева. На вечере также приняли участие заслуженная артистка Азербайджана Наргиз Алиева, Светлана Ахмедова, Нигяр Гусейнзаде, Ламия Сарханова, Нигяр Гусейнзаде, Малахат Джалалова, Нубар Бабаева, Нурида Новрузова, Айсель Шахбазлы, Гюнель Гаджиева.

В программе прозвучали произведения азербайджанских и мировых классиков - Тофига Гулиева, Ниязи, Агшина Ализаде, Алекбера Тагиева, Джаваншира Алиева, Эдуарда Элгара, Астора Пьяццолла, Карлоса Гарделя, Фрица Крейслера, Камиля Сен-Санса, Витторио Монти, Люси Саймон.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az