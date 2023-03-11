Что такое - шикесте?

БАКУ /Trend Life/ - Очередное мероприятие проекта “Dəyirmi masa” (Круглый стол) Международного центра мугама было посвящено составной части мугама – шикесте и памяти бессменной исполнительницы “Кесме шикесте”, заслуженной артистки Фатмы Мехралиевой, сообщает Trend Life.

На мероприятии, которое прошло под модераторством доктора философии по филологии Гюльгусейна Кязымлы, состоялся широкий и подробный обмен мнениями о различных особенностях шикесте в азербайджанском мугаме, а также истории его возникновения.

Было отмечено, что шикесте с древних времен были популярны в народе как ашугские напевы. Со временем шикесте превратились в неотъемлемую часть мугамного наследия Азербайджана. Известно около пятидесяти шикесте, но, к сожалению, в наши дни исполняется лишь их малая часть.

Выступавшие на мероприятии рассказали об истории шикесте, об искусных исполнителях данного жанра, особо отметив незаменимую исполнительницу шикесте Фатму Мехралиеву. На мероприятии прозвучала архивная запись “Кесме шикесте” в исполнении Фатмы Мехралиевой.

Шикесте - один из распространенных жанров азербайджанского ашугского музыкального-поэтического творчества. Эти лирические напевы с горестно-безутешными интонациями повествуют о разлуке с любимым человеком, о разлуке с Родиной. В основе текста шикесте лежит баяты - народный семисложный стих, состоящий из четырехстишия, - популярный жанр азербайджанского фольклора.

Названия шикесте очень разные. Они могут быть связаны с названием местности, с именем, с ритмическим рисунком. Карабахские, ширванские, бакинская шикесте связаны с древними азербайджанскими городами и регионами. Например, кесмешикесте связано с исполнительскими штрихами и отражает ритмический рисунок музыки, бадамышикесте отражает мелодические особенности, и т.д.

Отметим, что данные мероприятия проводятся в рамках реализуемых Международным центром мугама проектов “Unudulmayanlar” (Незабываемы”) и “Dəyirmi masa” (Круглый стол).

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