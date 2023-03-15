Талант и энергия молодости – Новые имена на азербайджанской сцене (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся очередной концерт, организованный Министерством культуры в рамках проекта "Yeni adlar" (Новые имена), сообщает Trend Life.

На вечере в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера Мустафы Мехмандарова выступили молодые таланты – лауреаты республиканских и международных конкурсов Ляман Асадова (скрипка) и Гусейн Нагиев (кяманча).

Вниманию слушателей был представлен Концерт для скрипки с оркестром Людвига ван Бетховена и Концерт для кяманчи с оркестром Гаджи Ханмамедова.

Солисты продемонстрировали виртуозное владение инструментом, артистичность, умение тонко прочувствовать идеи, заложенные авторами сочинений. Выступления музыкантов были встречены бурными аплодисментами.

Проект "Yeni adlar" служит развитию современного азербайджанского исполнительского искусства, признанию нового талантливого поколения в этой области, воспитанию ярких исполнителей. Проведение концертов молодых исполнителей с симфоническими, камерными и оркестрами народных инструментов под руководством известных дирижеров создает важную основу для их развития в сфере искусства.

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