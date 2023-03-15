Сумгаитский драматический театр отмечает 55-летие (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сумгаитский государственный драматический театр отмечает 55-летие. За эти годы стал одним из ведущих коллективов в регионах страны, отмечен призами международных фестивалей, традиционно представляет премьеры, сохраняет и пропагандирует национальное искусство, даря талантливых актеров и режиссеров, сообщает Trend Life.

Первый профессиональный театр в Сумгаите был создан в 1968 году. Тогда он назывался как Сумгаитский государственный молодёжный драматический театр. В 1969 году театр был назван именем видного театрального деятеля, режиссера и актера Гусейна Араблинского. Затем стал Сумгаитским музыкально-драматическим театром имени Гусейна Араблинского. А с 1974 года получил статус государственного драматического театра.

Первым представлением стал спектакль "Мусье Жордан и дервиш Масталишах" по произведению основоположника национальной драматургии, видного общественного деятеля и просветителя Мирзы Фатали Ахундзаде, поставленный Джаннет Селимовой (ныне народная артистка).

Поэтому в год 55-летия этот спектакль вновь стал украшением праздничного вечера, где выступили представители творческого коллектива. Нынешний спектакль поставлен народным артистом Фирудином Магеррамовым.

Со стороны Союза театральных деятелей Азербайджана были вручены почетные плакетки ведущим актерам театра.